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Россия передумала отправлять наблюдателей на украинские выборы 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Представители России воздержатся от наблюдения за президентскими выборами на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД России на сайте ведомства.
В заявлении говорится, что такое решение было принято «из соображений безопасности». Отмечается, что отказ от аккредитации российских наблюдателей расценивается как «грубейшее нарушение международных обязательств», а украинская сторона таким образом «вытерла ноги» об стандарты электоральных процедур.
По мнению ведомства, отсутствие российских наблюдателей и лишение украинских граждан возможности проголосовать на территории России «ставит под сомнение прозрачность и объективность» предстоящих выборов.
В МИД также призвали «западных наставников Киева» оценить действия украинской стороны и вернуть ее в международно-правовое поле.
7 февраля США и ОБСЕ призвали Украину пересмотреть свое решение и допустить наблюдателей из России на выборы. В ОБСЕ считают, что такая позиция противоречит правилам миссии и не способствует укреплению демократических институтов в стране.
МИД Украины и президент страны Петр Порошенко неоднократно заявляли, что не пустят на выборы российских представителей. По мнению украинской стороны, представители «страны-агрессора» не имеют права наблюдать за выборами даже в составе международной миссии ОБСЕ.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказалось 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).
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Политика , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , МИД , ОБСЕ
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