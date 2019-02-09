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Очередная сторонница русского мира оказалась под угрозой выдворения на Украину 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Уроженка Житомира Ирина Воронцова, организатор политических выступлений в поддержку «русского мира» на Украине, оказалась под угрозой выдворения из России, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Как сообщил в Facebook Шаргунов, Воронцова с 2009 года живет в Санкт-Петербурге. Она веб-дизайнер, ее супруг — гражданин России. На Украине она выступала в поддержку русского мира, подвергалась нападениям националистов.
В 2014 году Воронцова принимала участие в сборе гумпомощи для Донбасса, в 2015 году — отправилась в Донецк волонтером, ее супруг участвовал в боях на стороне ополчения. Воронцова с мужем внесены в базу сайта «Миротворец».
В 2017 году у Воронцовой был аннулирован вид на жительство в России, обращение в суд не помогло, в предоставлении временного убежища в России ей отказали.
На Украине ей грозит тюремный срок в 15 лет.
Воронцова обратилась с просьбой о защите к главе российского государства Владимиру Путину. Шаргунов заявил, что передал обращение «все высокие кабинеты, до которых мог дотянуться».
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Политика , Украина , Сергей Шаргунов , Владимир Путин , Госдума , Житомир , Санкт-Петербург
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