Очередная сторонница русского мира оказалась под угрозой выдворения на Украину

Как сообщил в Facebook Шаргунов, Воронцова с 2009 года живет в Санкт-Петербурге . Она веб-дизайнер, ее супруг — гражданин России. На Украине она выступала в поддержку русского мира, подвергалась нападениям националистов.

В 2014 году Воронцова принимала участие в сборе гумпомощи для Донбасса, в 2015 году — отправилась в Донецк волонтером, ее супруг участвовал в боях на стороне ополчения. Воронцова с мужем внесены в базу сайта «Миротворец».

В 2017 году у Воронцовой был аннулирован вид на жительство в России, обращение в суд не помогло, в предоставлении временного убежища в России ей отказали.

На Украине ей грозит тюремный срок в 15 лет.