Эксперт прокомментировал увольнение Путиным 9 генералов

Эксперт рассказал, почему увольнение 9 генералов президентом России вызвало повышенный интерес в обществе — все ждали, когда "полетят головы силовиков".

ФСИН, Следственного комитета и Президент России Владимир Путин накануне уволил 9 генералов МВД МЧС . Одновременно он назначил на новые должности более 30 силовиков. Новость о перестановках в стане силовиков моментально стала резонансной в СМИ и интернете.

По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, многие в стране ждали генеральских отставок в результате некоего конфликта между силовыми группами.

«Этот указ, совершенно плановый, штатный, он прекрасно лег на это заранее подготовленное эмоциональное поле. И вызвал такую гипертрофированную, болезненную реакцию, не имеющую под собой никаких оснований», — заявил эксперт.

По его мнению, все ждали, когда "полетят головы силовиков", поэтому случился «эффект резонанса».

«Сами себя накрутили, настропалили, а теперь сами, можно сказать, испугались», — добавил Мухин.