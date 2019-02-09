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Эксперт прокомментировал увольнение Путиным 9 генералов 

Рамблер 43 минуты назад
Эксперт рассказал, почему увольнение 9 генералов президентом России вызвало повышенный интерес в обществе — все ждали, когда "полетят головы силовиков".
Президент России Владимир Путин накануне уволил 9 генералов МВД, ФСИН, Следственного комитета и МЧС. Одновременно он назначил на новые должности более 30 силовиков. Новость о перестановках в стане силовиков моментально стала резонансной в СМИ и интернете.
По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, многие в стране ждали генеральских отставок в результате некоего конфликта между силовыми группами.
«Этот указ, совершенно плановый, штатный, он прекрасно лег на это заранее подготовленное эмоциональное поле. И вызвал такую гипертрофированную, болезненную реакцию, не имеющую под собой никаких оснований», — заявил эксперт.
По его мнению, все ждали, когда "полетят головы силовиков", поэтому случился «эффект резонанса».
«Сами себя накрутили, настропалили, а теперь сами, можно сказать, испугались», — добавил Мухин.
Напомним, в числе уволенных генералов — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве Сергей Солопов; заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиль Гильманов; замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Кузнецов; начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко; начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер; начальник Северо-Западного регионального центра МЧС Игорь Панин, старший помощник председателя СК РФ Ирина Зейберт; руководитель следственного управления СК по Республике Татарстан Павел Николаев; начальник Управления ФСИН по Кировской области Владимир Никитеев.
Комментарии20
Политика , Видео , Александр Кузнецов , Сергей Диденко , Игорь Панин , Владимир Путин , Павел Николаев , МЧС , СКР , МВД , ФСИН
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