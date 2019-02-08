Болтон призвал Россию признать Гуаидо президентом Венесуэлы

Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что России и другим странам ещё не поздно признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы

«Удвоение плохой ставки не делает её хорошей. У России и других государств ещё есть время, чтобы присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуаидо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию в Венесуэле», — написал он в Twitter.

Ранее Болтон посоветовал венесуэльскому президенту Николасу Мадуро уйти в отставку. Он пожелал ему «спокойной пенсии».

Мадуро назвал слова Болтона навязчивым бредом. Президент Венесуэлы также поблагодарил Россию, Китай и Турцию за позицию в отношении сложившейся ситуации.

6 февраля в Италии выступили против вмешательства в дела Венесуэлы, поддержав позицию Москвы о необходимости переговоров о международном посредничестве.