Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болтон призвал Россию признать Гуаидо президентом Венесуэлы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что России и другим странам ещё не поздно признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.
«Удвоение плохой ставки не делает её хорошей. У России и других государств ещё есть время, чтобы присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуаидо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию в Венесуэле», — написал он в Twitter.
Ранее Болтон посоветовал венесуэльскому президенту Николасу Мадуро уйти в отставку. Он пожелал ему «спокойной пенсии».
Мадуро назвал слова Болтона навязчивым бредом. Президент Венесуэлы также поблагодарил Россию, Китай и Турцию за позицию в отношении сложившейся ситуации.
6 февраля в Италии выступили против вмешательства в дела Венесуэлы, поддержав позицию Москвы о необходимости переговоров о международном посредничестве.
RT на русском: последние новости
В Кремле считают недопустимым недопуск наблюдателей из России на Украину Захарова прокомментировала позицию Британии по делу Скрипалей Путин наградил Грефа орденом за вклад в развитие банковской системы
Политика , Николас Мадуро , Джон Болтон , Венесуэла
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение