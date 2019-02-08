Захарова пожаловалась на маленькую зарплату в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подрабатывала неофициальном гидом. Она показывала Москву китайским туристам. На такой шаг она была вынуждена пойти в начале карьеры в конце 90-х, из-за низкой зарплаты в министерстве иностранных дел.

«Зарплаты хватало на то, чтобы купить проездной единый и на несколько обедов в столовой», — рассказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова работала не на постоянной основе, так как у неё не было официальной лицензии. В основном о помощи просили знакомые из туристических агентств

Если вдруг полицейские останавливали и требовали документы, Мария Захарова отвечала, что она «просто показывает гостю Москву и переводит», информирует «360».

Мария Захарова в совершенстве владеет английским и китайским языками. Она родилась в семье профессиональных дипломатов. Её отец Владимир Юрьевич Захаров — востоковед, специалист по китайскому языку и литературе. Много лет проработал в посольстве СССР а затем и России в Пекине. Мать Ирина Захарова кандидат искусствоведения.

Hанее Мария Захарова заявила, что в США всесторонне разрабатывают сценарий военного вторжения в Венесуэлу. По её словам, об этом прямо говорят в Белом доме, писал News.ru.