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Захарова прокомментировала позицию Британии по делу Скрипалей 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «360», что позиция Великобритании по делу об отравлении в Солсбери заключается в «бесконечных оскорблениях и обвинениях».
«Премьер-министр Великобритании просто не ищет даже никаких выражений. Посмотрите на заявление министра обороны этой страны. Посмотрите на эксцентричные выходки целого ряда политиков Великобритании, причём они занимают государственные позиции. Разве вы когда-нибудь видели ответные речи такие с российской стороны?» — указала дипломат.
Она объяснила, почему Россия не позволяет себе подобных заявлений.
«Мы не позволяем себе ничего подобного — не потому, что мы чистюли и не умеем, просто потому, что это саморазрушительно, мне кажется. И настолько, насколько дискредитировала себя британская сторона, делая подобные заявления. Это очевидно уже всем», — добавила она.
Как подчеркнула Захарова, всё, что Россия слышит от Британии в рамках «дела Скрипалей» — это «бесконечные оскорбления и обвинения, ничем не подкрепленные».
При этом она отметила, что Россия желает нормального развития двусторонних отношений.
Ранее в британской полиции сообщили, что расследование и поиск новых подозреваемых по делу Скрипалей продолжается.
Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Великобританией.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Великобритания
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