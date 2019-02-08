МИД РФ: пока рано считать убытки российской стороны от ситуации в Венесуэле

Считать убытки российской стороны от складывающейся в Венесуэле ситуации пока рано. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Как отметил дипломат, драматичное развитие событий в Каракасе еще далеко не завершено. "Так что давайте оставим пока подсчет убытков и приобретений на потом", — добавил Щетинин. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, несколько других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.