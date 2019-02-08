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МИД РФ: пока рано считать убытки российской стороны от ситуации в Венесуэле 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Считать убытки российской стороны от складывающейся в Венесуэле ситуации пока рано. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Как отметил дипломат, драматичное развитие событий в Каракасе еще далеко не завершено.
"Так что давайте оставим пока подсчет убытков и приобретений на потом", — добавил Щетинин.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, несколько других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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Политика , Николас Мадуро , МИД , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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