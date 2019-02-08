Сенатор сравнил ракетные учения ВСУ у границ Крыма с детской потехой

Предстоящие ракетные учения вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Крыма сравнимы с детской потехой, они не несут никаких угроз для российского полуострова, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков

Ранее Воздушные силы ВС Украины сообщили, что планируют провести четыре учения с боевой стрельбой в 2019 году, первые стрельбы пройдут в феврале на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, граничащей с Крымом.

"Только иронию вызывают их учения и общие военные приготовления. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они тешатся и таким образом себя успокаивают, демонстрируя, что любым способом, в том числе и военным, намерены вернуть Крым в свой состав. Но всем понятно, что они никакой серьезной угрозы ни для России, ни для Крыма в частности не представляют", — сказал РИА Новости Цеков.

По его мнению, киевские власти проводят военные учения больше для самоуспокоения и популизма перед избирателями.