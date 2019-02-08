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Сенатор сравнил ракетные учения ВСУ у границ Крыма с детской потехой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предстоящие ракетные учения вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Крыма сравнимы с детской потехой, они не несут никаких угроз для российского полуострова, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее Воздушные силы ВС Украины сообщили, что планируют провести четыре учения с боевой стрельбой в 2019 году, первые стрельбы пройдут в феврале на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, граничащей с Крымом.
"Только иронию вызывают их учения и общие военные приготовления. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они тешатся и таким образом себя успокаивают, демонстрируя, что любым способом, в том числе и военным, намерены вернуть Крым в свой состав. Но всем понятно, что они никакой серьезной угрозы ни для России, ни для Крыма в частности не представляют", — сказал РИА Новости Цеков.
По его мнению, киевские власти проводят военные учения больше для самоуспокоения и популизма перед избирателями.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Армия , Сергей Цеков , ООН , РИА Новости , Республика Крым
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