Ирина Волк стала помощником главы МВД

Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк стала помощником министра. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина.

Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Как следует из указа, другим помощником министра МВД стал экс-руководитель полиции Санкт-Петербурга Сергей Умнов.