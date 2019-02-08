Как следует из указа президента, другим помощником министра МВД стал экс-руководитель полиции Санкт-Петербурга Сергей Умнов.
Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк стала помощником министра. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина.
Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Как следует из указа, другим помощником министра МВД стал экс-руководитель полиции Санкт-Петербурга Сергей Умнов.
«… (назначить) полковника полиции Волк Ирину Владимировну — помощником Министра внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе.
Указ президента определил и другие кадровые перестановки в различных силовых структурах. Назначения и освобождения от должностей коснулись представителей Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел и Следственного комитета.