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Назначен начальник Центра «Э» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Ильиных начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Назначить… генерал-майора полиции Ильиных Олега Владимировича начальником Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе.
До этого Олег Ильиных занимал должность начальника ГУМВД по Курганской области.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил об отставке начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центр "Э") Тимура Валиулина.
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