Россия дойдёт до Киева

Несмотря на запреты и протесты Киева наблюдатели от РФ поедут на президентские выборы на Украину . В Министерстве иностранных дел России считают, что их допуск будет в некотором роде тестом для властей Украины и БДИПЧ. Так ли нужны наши наблюдатели на этих выборах — выяснял News.ru.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, от РФ будут присутствовать Кристина Богданова (Российский фонд свободных выборов) и Елизавета Борисова (Российский общественный институт избирательного права). И неслучайно выбор пал именно на них — обе женщины не имеют отношения к госорганизациям. Плюс ко всему ни для кого не секрет, что Киев без объяснения причин может не пустить на территорию мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет.

Между тем глава МИД Украины Павел Климкин предупреждал, что российские наблюдатели на выборы допущены не будут. Этот запрет распространяется и на представителей ОБСЕ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие шаги «торжеством демократии». Глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерн Сольгур с сожалением восприняла украинский запрет, сказав, что это решение по сути является беспрецедентным и противоречащим обязательствам стран-участниц ОБСЕ.

Как всегда это бывает и США не остались в стороне. Однако на этот раз Вашингтон решил пожурить украинское руководство, напомнив ему, что независимого решения у Киева быть не может и что страна обязана выстраивать свою политику, строго руководствуясь американскими инструкциями. Так, спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в своём микроблоге в Twitter заявил, что российские наблюдатели должны присутствовать. Это нужно для того, чтобы Киев смог доказать приверженность демократическому пути развития государства, иначе население начнёт сомневаться в честности выборов. Однако, по его словам, поездка должна осуществляться под началом БДИПЧ. Но в честности выборов можно начать сомневаться ещё задолго до их начала.

Верховная рада 7 февраля приняла закон, запрещающий представителям РФ находиться в качестве наблюдателей на украинских выборах. Решение было поддержано 232 депутатами. Сами же выборы запланированы на 31 марта.

Не дойти до финала

Политолог Александр Дудчак в беседе с News.ru высказал мнение, что игнорировать выборы на Украине не стоит. В то же время не факт, что наблюдатели вообще доедут до Киева, поскольку Радой было принято решение о недопуске.

«Это ещё одно подтверждение того, насколько выборы на Украине «демократичны» и «прозрачны». То, что сейчас планируют два человека туда поехать, не означает, что они примут участие в наблюдении на выборах», — сказал Дудчак.

По его словам, Киеву необходимо дождаться чётких указаний от начальства из США — американские супервайзеры уже высказали мнение, что все наблюдатели должны быть допущены.

«Обычно украинцы все рекомендации из Вашингтона соблюдают. Вот и на этот раз мы посмотрим, что для них важнее — ослушаться хозяина или предоставить возможность понаблюдать за ходом выборов», — сказал собеседник.

В свою очередь директор центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что к выборам в любой стране наблюдатели должны быть допущены.

«Нельзя допускать только тех наблюдателей, которых посчитают «благонадёжными». Можно фильтровать каких-то статистов, которые приезжают и устраивают провокации. Вот, если бы казаки, которые разгоняли Болотную площадь, поехали бы наблюдать за выборами, я бы призадумался», — заявил Гращенков.

Он считает, что, если Украина просто смотрит списки и фильтрует таких персонажей — это одно дело. А если едут наблюдатели, вся биография которых не предполагает провокаций, — это совсем иное. Такие люди могут добиваться своего приезда, используя при этом международное право.

Скорее всего, нынешняя ситуация — это капризы непосредственно действующего президента Петра Порошенко , который заинтересован в том, чтобы остаться на очередной срок у власти. А наблюдатели могут и подпортить продуманную тактику. При этом все остальные участники избирательного процесса как раз-таки заинтересованы в большом количестве наблюдателей.

И здесь важно, чтобы Украина не превращалась в замкнутую систему, закрывающуюся от внешних угроз и сохраняющую власть Порошенко всевозможными способами и любой ценой.