Россия дойдёт до Киева 

Несмотря на запреты и протесты Киева наблюдатели от РФ поедут на президентские выборы на Украину. В Министерстве иностранных дел России считают, что их допуск будет в некотором роде тестом для властей Украины и БДИПЧ. Так ли нужны наши наблюдатели на этих выборах — выяснял News.ru.
Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, от РФ будут присутствовать Кристина Богданова (Российский фонд свободных выборов) и Елизавета Борисова (Российский общественный институт избирательного права). И неслучайно выбор пал именно на них — обе женщины не имеют отношения к госорганизациям. Плюс ко всему ни для кого не секрет, что Киев без объяснения причин может не пустить на территорию мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет.
Между тем глава МИД Украины Павел Климкин предупреждал, что российские наблюдатели на выборы допущены не будут. Этот запрет распространяется и на представителей ОБСЕ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие шаги «торжеством демократии». Глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерн Сольгур с сожалением восприняла украинский запрет, сказав, что это решение по сути является беспрецедентным и противоречащим обязательствам стран-участниц ОБСЕ.
Как всегда это бывает и США не остались в стороне. Однако на этот раз Вашингтон решил пожурить украинское руководство, напомнив ему, что независимого решения у Киева быть не может и что страна обязана выстраивать свою политику, строго руководствуясь американскими инструкциями. Так, спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в своём микроблоге в Twitter заявил, что российские наблюдатели должны присутствовать. Это нужно для того, чтобы Киев смог доказать приверженность демократическому пути развития государства, иначе население начнёт сомневаться в честности выборов. Однако, по его словам, поездка должна осуществляться под началом БДИПЧ. Но в честности выборов можно начать сомневаться ещё задолго до их начала.
Верховная рада 7 февраля приняла закон, запрещающий представителям РФ находиться в качестве наблюдателей на украинских выборах. Решение было поддержано 232 депутатами. Сами же выборы запланированы на 31 марта.
Не дойти до финала
Политолог Александр Дудчак в беседе с News.ru высказал мнение, что игнорировать выборы на Украине не стоит. В то же время не факт, что наблюдатели вообще доедут до Киева, поскольку Радой было принято решение о недопуске.
«Это ещё одно подтверждение того, насколько выборы на Украине «демократичны» и «прозрачны». То, что сейчас планируют два человека туда поехать, не означает, что они примут участие в наблюдении на выборах», — сказал Дудчак.
По его словам, Киеву необходимо дождаться чётких указаний от начальства из США — американские супервайзеры уже высказали мнение, что все наблюдатели должны быть допущены.
«Обычно украинцы все рекомендации из Вашингтона соблюдают. Вот и на этот раз мы посмотрим, что для них важнее — ослушаться хозяина или предоставить возможность понаблюдать за ходом выборов», — сказал собеседник.
В свою очередь директор центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что к выборам в любой стране наблюдатели должны быть допущены.
«Нельзя допускать только тех наблюдателей, которых посчитают «благонадёжными». Можно фильтровать каких-то статистов, которые приезжают и устраивают провокации. Вот, если бы казаки, которые разгоняли Болотную площадь, поехали бы наблюдать за выборами, я бы призадумался», — заявил Гращенков.
Он считает, что, если Украина просто смотрит списки и фильтрует таких персонажей — это одно дело. А если едут наблюдатели, вся биография которых не предполагает провокаций, — это совсем иное. Такие люди могут добиваться своего приезда, используя при этом международное право.
Скорее всего, нынешняя ситуация — это капризы непосредственно действующего президента Петра Порошенко, который заинтересован в том, чтобы остаться на очередной срок у власти. А наблюдатели могут и подпортить продуманную тактику. При этом все остальные участники избирательного процесса как раз-таки заинтересованы в большом количестве наблюдателей.
И здесь важно, чтобы Украина не превращалась в замкнутую систему, закрывающуюся от внешних угроз и сохраняющую власть Порошенко всевозможными способами и любой ценой.
Но любое событие можно трактовать и в свою пользу, считает Гращенков. Россия вполне имеет все основания воспользоваться обстоятельствами и говорить, что это провокация против нас. Однако не стоит забывать, что при этом Порошенко тут же зеркально будет трубить и причём преимущественно сразу на английском языке на фоне развивающихся флагов Евросоюза, что это провокация против Киева. Но, как бы то ни было, все наблюдатели на выборы должны быть допущены.