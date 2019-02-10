Постпред назвал условие возвращения делегации РФ в ПАСЕ

Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что делегация России вернётся в ПАСЕ, если регламент ассамблеи будет соответствовать Уставу ЕС

«Сначала необходимо привести регламент ПАСЕ в соответствие с уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех 47 государств — членов Совета Европы», — сказал Солтановский в интервью РИА Новости.

Он отметил, что это позволило бы вернуть в ассамблею российских парламентариев.

Также постпред добавил, что Россия выплатит свой взнос в бюджет организации после того, как будет восстановлено представительство РФ в СЕ.