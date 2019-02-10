Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что делегация России вернётся в ПАСЕ, если регламент ассамблеи будет соответствовать Уставу ЕС.
«Сначала необходимо привести регламент ПАСЕ в соответствие с уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех 47 государств — членов Совета Европы», — сказал Солтановский в интервью РИА Новости.
Он отметил, что это позволило бы вернуть в ассамблею российских парламентариев.
Также постпред добавил, что Россия выплатит свой взнос в бюджет организации после того, как будет восстановлено представительство РФ в СЕ.
Как ранее писал News.ru, России «необходимо» потребовать от Совета Европы возврата взносов, уплаченных ранее Парламентской ассамблее (ПАСЕ), заявил бывший член российской делегации в ПАСЕ Александр Фоменко, комментируя предложение спикера Государственной думы Вячеслава Володина.