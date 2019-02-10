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Постпред назвал условие возвращения делегации РФ в ПАСЕ 

News.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr
Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что делегация России вернётся в ПАСЕ, если регламент ассамблеи будет соответствовать Уставу ЕС.
«Сначала необходимо привести регламент ПАСЕ в соответствие с уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех 47 государств — членов Совета Европы», — сказал Солтановский в интервью РИА Новости.
Он отметил, что это позволило бы вернуть в ассамблею российских парламентариев.
Также постпред добавил, что Россия выплатит свой взнос в бюджет организации после того, как будет восстановлено представительство РФ в СЕ.
Как ранее писал News.ru, России «необходимо» потребовать от Совета Европы возврата взносов, уплаченных ранее Парламентской ассамблее (ПАСЕ), заявил бывший член российской делегации в ПАСЕ Александр Фоменко, комментируя предложение спикера Государственной думы Вячеслава Володина.
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Политика , Александр Фоменко , Вячеслав Володин , ЕС , Совет Европы , Госдума , РИА Новости
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