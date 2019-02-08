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Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Белоруссией 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности свои предстоящие контакты с президентами Белоруссии, Турции и Ирана, а также ряд внутрироссийских вопросов, сообщает РИА "Новости".
Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений в преддверии намеченного на следующую среду (13 февраля) рабочего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным", — сказал Песков.
Он добавил, что стороны также говорили о ситуации в Сирии в контексте предстоящего 14 февраля саммита.
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Иран , Турция
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