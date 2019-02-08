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Песков ответил на вопрос о деле аспиранта МГУ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле не обладают информацией об уголовном деле в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я, наверное, затруднюсь ответить на ваш вопрос, ибо я не располагаю какой-либо информацией. Президенту это не докладывали, потому что, естественно, скажем так, обо всех случаях задержаний граждан России президенту докладывать просто невозможно», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что комментарий по делу могут давать только правоохранительные органы.
«Я не знаю, с чем это связано — отсутствие каких— либо пояснений, поэтому опять же, было бы неправильно что-то говорить, я вообще не располагаю какой-то информацией на этот счет», — отметил он.
Напомним, Мифтахов и пятеро студентов МГУ были задержаны 1 февраля по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. СМИ сообщали, что все задержанные являлись членами ячейки анархистов «Народная самооборона».
В четверг стало известно, что его отпустили, а потом опять задержали.
Следствие ходатайствовало об аресте Мифтахова, но суд продлил срок задержания на 72 часа, потом следствие отозвало материалы из суда, так как «основания для избрания меры пресечения отпали».
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Политика , Дмитрий Песков , МГУ , МВД , РИА Новости
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