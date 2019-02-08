Песков ответил на вопрос о деле аспиранта МГУ

В Кремле не обладают информацией об уголовном деле в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Я, наверное, затруднюсь ответить на ваш вопрос, ибо я не располагаю какой-либо информацией. Президенту это не докладывали, потому что, естественно, скажем так, обо всех случаях задержаний граждан России президенту докладывать просто невозможно», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что комментарий по делу могут давать только правоохранительные органы

«Я не знаю, с чем это связано — отсутствие каких— либо пояснений, поэтому опять же, было бы неправильно что-то говорить, я вообще не располагаю какой-то информацией на этот счет», — отметил он.

Напомним, Мифтахов и пятеро студентов МГУ были задержаны 1 февраля по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. СМИ сообщали, что все задержанные являлись членами ячейки анархистов «Народная самооборона».

В четверг стало известно, что его отпустили, а потом опять задержали.

Следствие ходатайствовало об аресте Мифтахова, но суд продлил срок задержания на 72 часа, потом следствие отозвало материалы из суда, так как «основания для избрания меры пресечения отпали».