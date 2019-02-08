В МИД рассказали о контактах России и США по Сирии

Россия и Сергей Вершинин. США ведут эффективные контакты по Сирии Москва готова обсуждать с Вашингтоном все вопросы, в том числе связанные с выводом американских войск из САР, заявил замглавы МИД РФ "У нас в целом есть контакты, на мой взгляд эффективные, в том числе с США, о том, что касается вопросов сирийского урегулирования. Мы знаем и видели, как и все, заявление президента США по поводу ухода из Сирии. Мы внимательно смотрим, как оно интерпретируется, как оно будет реализовываться. Естественно, мы готовы обсуждать все эти вопросы в рамках наших контактов с американцами", — сказал Вершинин в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, ведет ли Москва напрямую диалог с США по поводу тех районов к востоку от Евфрата, которые они должны освободить. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР без уточнения конечных сроков. *Террористическая организация, запрещенная в России