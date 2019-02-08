Ни пяди земли. Как Россия и Япония делят Курилы

Ни пяди земли. Как Россия и Япония делят Курилы

Интерес к российско-японскому территориальному спору всколыхнулся после известных событий 2014 года, когда все в один голос стали обвинять Россию в попытках силой расширить свою и без того гигантскую территорию. С одной стороны, начались догадки, какой регион на очереди после Крыма.

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С другой, те, кто тогда с готовностью обвинил Россию в нарушении международных норм, принялись искать в истории подтверждения коварства нашей страны. Настанет ли когда-нибудь настоящий мир между Россией и Японией? Судя по всему, не на японских условиях. Путин просто не может отдать Курилы — россияне сочли бы это настоящим предательством.

Но японцы тоже не поймут, если их правительство просто уступит и откажется от притязаний на «северные территории». Их прессе ничего не остается, как обвинять Россию в искажении фактов.

Но японцы не были бы японцами, если бы не пытались сгладить конфликт парочкой вежливых оборотов. Почти в каждой японской статье по проблеме «северных территорий» упоминается, что экономические отношения и прочие связи между Японией и Россией все же развиваются. Впрочем, дело тут не в одной только вежливости. Синдзо Абэ готов на многое, чтобы не допустить чрезмерного сближения России и Китая.

Одни считают, что Япония пытается обмануть Россию, но российская смекалка победила японскую стратегию. Другие сравнивают Россию с Ильей Муромцем, который берет свою силу из земли и поэтому не может отдать ни пяди. А кое-кто подметил, что у японцев на Курилы уже есть грандиозные военные планы.

Решали пример «сколько будет разделить четыре на два» и разбирались в тонкостях японской вежливости главный редактор «ИноСМИ» Алексей Дубосарский и его заместитель Яна Наумова.

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