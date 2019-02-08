Песков прояснил статус Януковича в России

«Янукович въехал на территорию Российской Федерации как действующий президент и глава государства Украины после того, как в этой стране произошел силовой захват власти. Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится на территории Российской Федерации», — цитирует Пескова РИА «Новости».

На уточняющий вопрос он сказал, что сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него нет никакого специального статуса юридического.

Также Песков сообщил, что охрана Януковичу предоставлена по решению президента России.

«Это по указу президента Российской Федерации он охраняется. Собственно, государственная охрана предоставляется по решению главы государства», — сказал он.

Он уточнил, что указ был подписан, когда Янукович въехал в Россию как глава украинского государства.

Песков затруднился ответить на вопрос, какая структура обеспечивает охрану Януковича.

В среду Интерпол отказался объявлять Януковича в международный розыск по запросу украинских властей.

В тот же день Янукович дал пресс-конференцию, на которой призвал всех украинцев прийти на выборы президента, сотрудников украинских спецслужб — не выполнять «преступных поручений» нынешних властей, а также заявил о готовности стать посредником между Москвой и Киевом.

Напомним, киевский суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.