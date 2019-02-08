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Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по безопасности 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме вышло постановление об избрании депутата Александра Хинштейна зампредом Комитета по безопасности и противодействию коррупции.
«Избрать депутата Государственной Думы Хинштейна Александра Евсеевича заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции», — говорится в тексте постановления.
Этим же постановлением Анатолий Выборный освобождается от этой должности.
Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Тверской суд Москвы с иском о защите чести и достоинства против лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором просит обязать политика опровергнуть свои слова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 1». Он также просит суд взыскать с обидчика компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Речь идёт об эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», в ходе которой Владимир Вольфович оскорбил Александра Евсеевича.
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Политика , Анатолий Выборный , Владимир Жириновский , Владимир Соловьев , Александр Хинштейн , Госдума , ЛДПР
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