Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по безопасности 

В Госдуме вышло постановление об избрании депутата Александра Хинштейна зампредом Комитета по безопасности и противодействию коррупции.
«Избрать депутата Государственной Думы Хинштейна Александра Евсеевича заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции», — говорится в тексте постановления.
Этим же постановлением Анатолий Выборный освобождается от этой должности.
Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Тверской суд Москвы с иском о защите чести и достоинства против лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором просит обязать политика опровергнуть свои слова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 1». Он также просит суд взыскать с обидчика компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Речь идёт об эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», в ходе которой Владимир Вольфович оскорбил Александра Евсеевича.