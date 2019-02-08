Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия подаст заявку на членство в СПЧ ООН на 2021-2023 годы 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: AFP © Fabrice COFFRINI
Россия планирует подать заявку на членство в Совете ООН по правам человека на период с 2021 года по 2023 год.
Об этом рассказал постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
«Мы будем подавать заявку на 2021-2023 годы», — цитирует его РИА Новости.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран-участников, которые избираются на три года.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о двойных стандартах, существующих в системе международных отношений и международного права.
RT на русском: последние новости
Корабли ЧФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы Ирине Муравьёвой — 70 В Госдуме назвали смерть Юрского тяжёлой утратой
Политика , Геннадий Гатилов , Татьяна Москалькова , РИА Новости
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Мадуро предложили бежать в Россию
США В мире
«Такого не было с войны»: Макрон обидел союзников
В мире Европа
«Постреляли, в машины закинули и уехали»
Криминал Происшествия
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Лазарев пообещал удивить зрителей «Евровидения»
Шоу-бизнес
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Найдены новые «отравители» Скрипалей
В мире Происшествия
Умер Сергей Юрский
Общество
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение