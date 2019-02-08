Россия подаст заявку на членство в СПЧ ООН на 2021-2023 годы

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Россия планирует подать заявку на членство в Совете ООН по правам человека на период с 2021 года по 2023 год. Об этом рассказал постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов «Мы будем подавать заявку на 2021-2023 годы», — цитирует его РИА Новости. Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран-участников, которые избираются на три года. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о двойных стандартах, существующих в системе международных отношений и международного права.