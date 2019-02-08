Володин поздравил ученых с Днем российской науки

Он отметил, что в истории отечественной науки много ярких имен и свершений. Великие российские ученые внесли огромный вклад в мировую науку, основали авторитетные научные школы, значительно расширили горизонты познания для всего человечества.

«Сегодня разработки российских исследователей обеспечивают передовые позиции России в военной, космической, атомной промышленности, других стратегически важных отраслях. От развития научного потенциала, создания новых прорывных технологий и наукоемкой продукции во многом зависит будущее нашей страны, ее процветание и благополучие граждан», — сказал спикер.

День российской науки был учрежден указом Президента РФ от 7 июня 1999 года.

8 февраля 1724 года указом Петра I была основана Академия наук и художеств (ныне — Российская академия наук).

В СССР День науки отмечали в третье воскресенье апреля, так как в период между 18 и 25 апреля 1918 года Владимир Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ», посвященный развитию советской науки.