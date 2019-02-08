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Володин поздравил ученых с Днем российской науки 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил ученых с Днем российской науки, сообщается на сайте палаты.
Он отметил, что в истории отечественной науки много ярких имен и свершений. Великие российские ученые внесли огромный вклад в мировую науку, основали авторитетные научные школы, значительно расширили горизонты познания для всего человечества.
«Сегодня разработки российских исследователей обеспечивают передовые позиции России в военной, космической, атомной промышленности, других стратегически важных отраслях. От развития научного потенциала, создания новых прорывных технологий и наукоемкой продукции во многом зависит будущее нашей страны, ее процветание и благополучие граждан», — сказал спикер.
День российской науки был учрежден указом Президента РФ от 7 июня 1999 года.
8 февраля 1724 года указом Петра I была основана Академия наук и художеств (ныне — Российская академия наук).
В СССР День науки отмечали в третье воскресенье апреля, так как в период между 18 и 25 апреля 1918 года Владимир Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ», посвященный развитию советской науки.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , РАН
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