Посол во Франции объяснил причины нападок Парижа на российские СМИ

"Характерно, что нападкам со стороны французских властей, кстати, я бы добавил к ним еще и постоянные атаки со стороны здешних СМИ, подвергаются именно те ваши коллеги, кто работает на французскую аудиторию. Причина, на мой взгляд, проста и стара как мир. Как гласит народная мудрость — правда глаз колет. А если не можешь спорить на равных, если нечего возразить и логических аргументов не хватает, то остается "брать глоткой", а лучше, вообще заткнуть оппоненту рот", — сказал Мешков, отметив, что "переломить ситуацию, во всяком случае, в ближайшее время, вряд ли получится".

В то же время, добавил посол, "нападки со стороны местных властей, с лихвой, … компенсирует популярность наших СМИ у простых французов".

"Мы, со своей стороны, регулярно обращаем внимание французских партнеров на недопустимость дискриминации журналистов. К сожалению, ответ всегда один: "Ничего не имеем против журналистов, но с "пропагандистами" разговаривать не будем". Дальше этого их аргументация, увы, не идет", — заключил дипломат.

Как написала ранее газета Point, на встрече с французскими журналистами глава республики заявил, что один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ является "медиапродуктом, продуктом соцсетей". По словам Макрона, "желтые жилеты" якобы получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживается "покупными аккаунтами в соцсетях и троллями", в числе которых президент выделил RT и Sputnik.