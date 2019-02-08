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Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем, назвав ее роли в кино знаковыми, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Ирина Муравьева празднует в пятницу свой 70-й день рождения.
"Вас, замечательную актрису, знают по глубоким, многогранным театральным работам и по ярким, запоминающимся, поистине знаковым ролям в кинематографе", — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что профессиональное признание и зрительскую любовь Муравьева заслужила благодаря своему щедрому таланту, искренности и обаянию. В завершение глава РФ пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
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