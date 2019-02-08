Лавров почтил память дипломатов, погибших при исполнении обязанностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии профессионального праздника — Дня дипломата — возложил цветы к памятным доскам в высотке министерства, почтив память дипломатов, погибших в годы Великой Отечественной войны и во времена репрессий.

"Всегда, когда мы празднуем День дипломата, мы, конечно же, благодарим тех ветеранов, которые в строю, и отдаем дань памяти тем сотрудникам нашего министерства, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей родины на полях Великой Отечественной войны, при исполнении служебных обязанностей или пали жертвами репрессий. В этот день по традиции также воздается должное памяти наших великих предшественников, которые захоронены не только в РФ, но и за рубежом", — сказал Лавров на торжественной церемонии в здании министерства на Смоленской площади.

Указав на "особенно непростую" обстановку в мире и сложные условия работы, он отметил, что российские дипломаты с честью продолжают блюсти отечественные традиции.

"Мы будем и дальше делать все необходимое, чтобы реализовывать внешнеполитический курс РФ, который определен президентом Путиным и который, если отбросить попытки дискредитировать Россию ради самой дискредитации, встречает очень позитивное отношение в большинстве стран мира. Мы это чувствуем", — заключил министр.

День Дипломатического работника традиционно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был учрежден в 2002 году указом президента. Дата праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием — 10 февраля 1549 года — Посольского приказа, первой в истории России государственной структуры, которая занималась иностранными делами.