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В Госдуме оценили предстоящие выборы на Украине 

RT на русском 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил предстоящие выборы на Украине.
«Заведомо очевидно, что эти выборы не могут быть честными и проверяемыми, потому что туда не допускают наблюдателей из России», — заявил он.
По его мнению, действующий президент Пётр Порошенко надеется на свою удачу.
Что касается ещё одного кандидата, шоумена Владимира Зеленского, то это характеристика нынешней ситуации в стране, когда профессиональные политики давно себя дискредитировали, считает Затулин.
Ранее Newinform сообщал, что бывший участник команды КВН Донецкого политехнического института Сергей Сивохо оценил подачу Зеленским документов в Центральную избирательную комиссию.
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