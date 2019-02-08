Неожиданный визит: что британцы обсуждали в Кремле

Президент Владимир Путин провел встречу с главой британского энергетического гиганта BP Робертом Дадли . По официальной информации, стороны обсудили перспективы работы концерна на российском рынке. BP уже инвестировала в Россию $17 млрд Сдерживать поток капвложений британской компании могут западные санкции, что и могло быть предметом обсуждения в Кремле, полагают эксперты.

Президент Владимир Путин в четверг принял в Кремле главного управляющего директора транснациональной нефтегазовой компании ВР («Бритиш петролеум») Роберта Дадли. Обсуждались перспективы дальнейшей работы концерна на российском рынке, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , сообщивший, что она из разряда непубличных. Песков при этом напомнил, что «Компания BP давно присутствует на российском рынке».

Участие Сечина во встрече закономерно — ВР является крупным акционером «Роснефти»: британской компании принадлежит 19,75% акций российского нефтедобытчика. С 2013 года Дадли входит в совет директоров «Роснефти».

«На встрече президент сказал, что компания ВР вложила в российскую экономику около $17 млрд, владеет более 19% акций «Роснефти» и является надежным стратегическим партнером нашей страны», — рассказал по итогам встречи в Кремле пресс-секретарь Песков.

«Путин отметил, что в России компании всегда помогали с реализацией ее проектов и будут помогать и далее», — передал Песков слова президента.

Представитель Кремля добавил, что глава государства «предложил Дадли обсудить возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества, как в контексте работы с „Роснефтью“, так и по другим проектам».

В свою очередь глава ВР отметил, что компания работает с «Роснефтью» уже более пяти лет и является ее стратегическим партнером.

«Как Вы знаете, наша компания присутствует на российском рынке уже более 30 лет. Конечно же, хочу сказать, что нашему сотрудничеству и партнёрству с компанией «Роснефть» уже более пяти лет. Оно развивается очень хорошо, это очень успешное сотрудничество, и мы благодарны компании «Роснефть» как за результаты, так и за это сотрудничество», — сказал Дадли.

Глава BP напомнил, что в прошлом году «Роснефть» достигла прекрасных результатов и вошла в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира». «Дадли поблагодарил Путина за неизменное внимание и поддержку работе компании», — сказал Песков. Другой официальной информации о встрече нет.

Представитель BP в России Владимир Буянов пояснил «Газете. Ru», что не располагает деталями, но считает вполне логичной встречу главы государства с главой компании, которая является крупным инвестором и имеет в России много проектов. Как совместно с «Роснефтью», так и самостоятельные, в частности, по продаже моторных масел.

Буянов отказался назвать проекты, которые BP и «Роснефть» могли бы в перспективе развивать в России и которые могли служить предметом обсуждения на встрече в Кремле.

Прибыль BP в России выросла вдвое по итогам 2018 года, об этом свидетельствует финансовый отчет компании, обнародованный 5 февраля. Этот показатель вырос с $6,16 млрд по итогам 2017 года до нынешних $12,72 млрд При этом производителю удалось превзойти собственный прогноз по прибыли — компания рассчитывала на показатель в $11,88 млрд

«Мы вдвое увеличили нашу прибыль по сравнению с предыдущим годом, а также вдвое увеличили доходы от капиталовложений. Это именно то, что хотят видеть акционеры», — комментировал ранее свой успех в эфире телеканала CNBC Дадли.

Участие в «Роснефти» при этом обеспечила британцам более трети от общей добычи в 2018 году.

В IV квартале добыча углеводородов компании с учетом «Роснефти» увеличилась на 2,4% — до 3,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом добыча, приходящаяся на долю в «Роснефти», составила 1,173 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (30,9%).

В целом доля «Роснефти» в добыче углеводородов компании BP составила в 2018 году 31,1%, следует из отчета BP. Добыча ВР в 2018 году с учетом «Роснефти» составила 3,683 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2,5% больше, чем за 2017 год.

Такая отчетность стала возможна благодаря в первую очередь росту цен на нефть в 2018 году. Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, отмечал ранее Bloomberg

На пике — в октябре — она достигала $85 за баррель. К концу года обвалилась до $53,8 за баррель. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют среднюю цену Brent в 2019 году в $70. JPMorgan прогнозирует $73 за баррель.

Нынешний год может оказаться для BP не менее успешным, чем 2018-й. Как отмечал ранее Дадли в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, стоимость барреля в 2019-м году может стабилизироваться. Он считает, что это произойдёт уже в I квартале 2019 года.

«Я думаю, мы все можем ожидать некоторой волатильности нефтяных стран с учётом уровня производства на мировом рынке, который вернётся к балансу в I квартале. Волатильность и цены — это довольно непредсказуемая вещь», — сказал Дадли.

«BP еще в 2992 году проводила геологоразведку на шельфе в Арктике, когда об этом еще никто даже не задумывался. В то время России было не до перспективных проектов, свой отчет BP даже не знало, кому направить и в итоге он был сдан главе Якутии», — вспоминает Танкаев.

Он считает, что «Роснефть» и BP могут быть задействованы на арктических проектах, которые базируются в Мурманске (Росляково) и на дальневосточном заводе «Звезда» . Сдерживающими факторами для реализации проектов в Арктике могут стать санкции Запада и активная позиция Гринпис.

В октябре прошлого года Дадли заявил, что ограничения в отношении «Роснефти», «Газпрома» «Лукойла» , аналогичные санкциям против «Русала» Олега Дерипаски , вводиться не будут. Иначе энергосистему Европы ждет крах. Видимо, эту позицию Дадли готов отстаивать во властных кабинетах в ЕС и США.

Андрей Полищук из «Райффайзенбанка» не исключает, что BP в обмен на участие в российских проектах может быть задействована в поиске новых проектов для «Роснефти» на глобальном рынке. Время для экспансии сейчас, возможно, не самое удачное, но ждать прихода лучших времен в условиях санкций, которые пока никто не собирается отменять, тоже не имеет смысла.

Эксперты не исключают также, что Кремль советовался с глобальным игроком по поводу грядущих инициатив ОПЕК+ по оптимизации добычи или расширению картеля.