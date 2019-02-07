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«Единая Россия» даст оценку заявлению депутата об отмене бесплатного питания в младшей школе 

Rambler News Service + ещё 2 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Комиссия «Единой России» по этике приняла к рассмотрению обращение общественного фонда «Уральский родительский комитет» с просьбой дать оценку действиям и привлечь к партийной ответственности вплоть до отстранения от занимаемой должности депутата городской думы Екатеринбурга Елены Дерягиной за предложение отказаться от субсидирования питания учащихся начальной школы, сообщает пресс-служба партии.
Помимо этого, аналогичное обращение с просьбой разобраться в ситуации жители Свердловской области направили ответственному секретарю комиссии, заместителю секретаря Генерального совета партии Евгению Ревенко.
По его словам, комиссия приняла обращение и рассмотрит его на следующей неделе, после чего вынесет решение.
«Мы не можем исключить Дерягину из партии, так как она не является ее членом. Однако, она является сторонницей «Единой России», поэтому данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по этике во вторник. Ее позиция вовсе не является позицией партии, и мы изучим все обстоятельства данного дела и вынесем решение», — приводятся в сообщении слова Ревенко.
Ранее, как сообщало URA.RU, депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина заявила, что нужно рассмотреть вопрос об отмене бесплатного питания для учащихся 1-4 классов всех школ Екатеринбурга. Она также добавила, что власти города должны оказывать такую помощь только тем родителям, которые смогут доказать, что она им необходима.
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Политика , Евгений Ревенко , Единая Россия , Екатеринбург
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