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Путин выступит с посланием ФС в феврале 

News.ru + ещё 1 18 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Президент России Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию в феврале.
«Послание будет уже в этом месяце», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом его подготовки.
Ранее News.ru писал, что в Кремле начали работу над подготовкой ежегодного послания президента Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы Р Ф Дмитрий Песков заявил, что в этот процесс вовлечены подразделения администрации президента, соответствующие ведомства, министерства, и сам президент тоже уже работает над содержанием послания.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС
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