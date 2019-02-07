Президент России Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию в феврале.
«Послание будет уже в этом месяце», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом его подготовки.
Ранее News.ru писал, что в Кремле начали работу над подготовкой ежегодного послания президента Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы Р Ф Дмитрий Песков заявил, что в этот процесс вовлечены подразделения администрации президента, соответствующие ведомства, министерства, и сам президент тоже уже работает над содержанием послания.