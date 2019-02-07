Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД прокомментировали сообщения о новом подозреваемом по делу Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP
Информация о третьем подозреваемом в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери является ничем не подтвержденным вбросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщила, что третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с инцидентом в Солсбери, отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, по-прежнему находится на территории страны. Речь идет о человеке по имени Сергей Федотов, отмечает издание. По данным газеты, он прибыл в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов зарегистрировался на тот же рейс в Москву, что и они, однако, как сообщили изданию источники, в последний момент отказался от поездки.
Третий «отравитель» Скрипаля задержался в Британии
"Мы действительно видели эту публикацию. Это скупые единичные, я бы сказала не столько материалы, материалов-то как раз много, но скупые формы появления этих материалов по так называемому делу Скрипалей, потому что, кроме как утечек в СМИ, ничего более точного или официального мы не видим, к сожалению", — сказала Захарова на брифинге.
"В очередной раз мы сталкиваемся с неподкрепленными никакими доказательствами информационными вбросами. Опять мы видим инспирирование различных антироссийских домыслов в британских СМИ", — добавила Захарова.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Последние новости
Стена на границе России и Украины "уменьшилась" В Австралии учат давить русское в себе Ученые объяснили, почему опасно "сидеть у телевизора"
Комментарии
Политика
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Панин покидает «немытую Россию, страну рабов»
Шоу-бизнес Другое
Скандал с Собчак и Виторганом получил развязку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение