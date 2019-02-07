В МИД прокомментировали сообщения о новом подозреваемом по делу Скрипалей

Информация о третьем подозреваемом в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери является ничем не подтвержденным вбросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщила, что третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с инцидентом в Солсбери, отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, по-прежнему находится на территории страны. Речь идет о человеке по имени Сергей Федотов, отмечает издание. По данным газеты, он прибыл в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов зарегистрировался на тот же рейс в Москву, что и они, однако, как сообщили изданию источники, в последний момент отказался от поездки.

"Мы действительно видели эту публикацию. Это скупые единичные, я бы сказала не столько материалы, материалов-то как раз много, но скупые формы появления этих материалов по так называемому делу Скрипалей, потому что, кроме как утечек в СМИ, ничего более точного или официального мы не видим, к сожалению", — сказала Захарова на брифинге.

"В очередной раз мы сталкиваемся с неподкрепленными никакими доказательствами информационными вбросами. Опять мы видим инспирирование различных антироссийских домыслов в британских СМИ", — добавила Захарова.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.