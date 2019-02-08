Кремль предупредил Украину

Дискриминация по отношению к российским наблюдателям в ходе президентских выборов на Украине снижает легитимность избирательного процесса в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно в данном случае для всего мирового сообщества, что дискриминационные меры в отношении наблюдателей одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности. Это совершенно очевидный факт», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в пятницу сообщалось, что Москва направит своих представителей на выборы президента Украины, несмотря на принятый Верховной радой закон о запрете российским наблюдателям участвовать в этом голосовании.
Напомним, в четверг Верховная рада приняла закон, согласно которому наблюдатели от России не могут принять участие в выборах президента Украины. Закон, переданный на подпись Петру Порошенко, получил одобрение украинского парламента, несмотря на то, что в ОБСЕ запрет на участие российских наблюдателей называли недопустимым.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдатели из России могут получить допуск к работе на президентских выборах на Украине только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. С ним поспорил украинский МИД: по мнению Киева, отсутствие россиян «не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение».
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что Киев не прислушивается к рекомендациям ОБСЕ по поводу российских наблюдателей, поскольку на Украине есть регионы, администрации которых находятся под полным контролем Петра Порошенко. «Мы это все наблюдали на президентских выборах 2004 года и на выборах Януковича, не говоря уже о последних, где победил Порошенко», — подчеркнул Данилин.