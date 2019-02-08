Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наблюдатели из РФ прилетят в Киев 11 февраля вопреки запрету Украины 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Две россиянки отправятся на Украину для работы наблюдателями на выборах президента в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ 11 февраля вопреки позиции Киева, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
Верховная рада в четверг приняла закон, которым предлагается запретить представителям России работать в качестве наблюдателей на выборах на Украине, которые пройдут 31 марта. Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир ранее заявила, что недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.
«Одиннадцатого февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ», — говорится в сообщении.
МИД Украины рассчитывает, что БДИПЧ ОБСЕ примет во внимание запрет Верховной рады гражданам России быть официальными наблюдателями на выборах президента, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Сергей Кислица.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Россия будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами президента на Украине.
BFM.RU: последние новости
Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента США закрывают бюро миграции и гражданства в Москве Как США намерены решить венесуэльский вопрос?
Комментарии8
Политика , Видео , Конфликты , Украина , МИД , Верховная Рада , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
Киевские пенсионеры дерутся за продукты на помойке
В мире Происшествия
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение