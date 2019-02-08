Наблюдатели из РФ прилетят в Киев 11 февраля вопреки запрету Украины

Две россиянки отправятся на Украину для работы наблюдателями на выборах президента в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ 11 февраля вопреки позиции Киева, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

Верховная рада в четверг приняла закон, которым предлагается запретить представителям России работать в качестве наблюдателей на выборах на Украине, которые пройдут 31 марта. Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир ранее заявила, что недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.

«Одиннадцатого февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ», — говорится в сообщении.

МИД Украины рассчитывает, что БДИПЧ ОБСЕ примет во внимание запрет Верховной рады гражданам России быть официальными наблюдателями на выборах президента, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Сергей Кислица.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что Россия будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами президента на Украине.