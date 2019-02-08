Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков: РФ вправе не признать выборы на Украине 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
РФ имеет полное право не признать предстоящие президентские выборы на Украине, заявил сенатор Алексей Пушков после того, как Киев ввел запрет российским гражданам быть на выборах наблюдателями. Об этом он написал в Twitter.
Политик отметил, что Украина таким решением нарушила свои международные обязательства, причем сделала это "в расчете, что Запад ей вновь все простит", "пожурят немного, но санкций не будет".
"Мы же имеем полное право эти выборы не признать. Причин будет достаточно", — оценил сенатор возможную реакцию Москвы.
Напомним, Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах главы государства. Выборы намечены на 31 марта. При этом в МИД РФ осудили такой запрет Киева. В министерстве подчеркнули, что не будут направлять своих представителей на Украину, исходя из соображений их "безопасности в наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека".
Российская Газета: последние новости
Владимир Путин наградил Германа Грефа орденом СМИ: Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и зеленкой Кремль своевременно сообщит о дате Послания
Комментарии3
Политика , Алексей Пушков , МИД , Верховная Рада
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение