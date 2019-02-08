Пушков: РФ вправе не признать выборы на Украине

РФ имеет полное право не признать предстоящие президентские выборы на Украине , заявил сенатор Алексей Пушков после того, как Киев ввел запрет российским гражданам быть на выборах наблюдателями. Об этом он написал в Twitter

Политик отметил, что Украина таким решением нарушила свои международные обязательства, причем сделала это "в расчете, что Запад ей вновь все простит", "пожурят немного, но санкций не будет".

"Мы же имеем полное право эти выборы не признать. Причин будет достаточно", — оценил сенатор возможную реакцию Москвы.