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Белоруссия сделала выбор между Россией и США на фоне истории с ДРСМД 

Рамблер 1 час назад
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил о необходимости укреплять союз России и Белоруссии на фоне выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Будем укреплять вооруженные силы, укреплять обороноспособность страны, государственность, укреплять Союз Белоруссии и России — все это надо делать», — приводит РИА «Новости» слова Равкова.
При этом он подчеркнул, что не видит новых угроз в выходе США из ДРСМД, так как «все угрозы старые, знакомые».
Раскрыты военные планы России
Ранее бывший кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон раскритиковала решение Дональда Трампа о выходе из ДРСМД. По ее словам, «последнее, что сейчас нужно миру — это гонка вооружений».
Политика , Видео , В мире , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Андрей Равков , РИА Новости , США
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