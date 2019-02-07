Белоруссия сделала выбор между Россией и США на фоне истории с ДРСМД

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил о необходимости укреплять союз России и Белоруссии на фоне выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Будем укреплять вооруженные силы, укреплять обороноспособность страны, государственность, укреплять Союз Белоруссии и России — все это надо делать», — приводит РИА «Новости» слова Равкова.

При этом он подчеркнул, что не видит новых угроз в выходе США из ДРСМД, так как «все угрозы старые, знакомые».