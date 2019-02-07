Россия предрекла США позорный уход из Афганистана

По его словам, американцы могут продлить пребывание своих сил на афганской территории еще на несколько лет, но в результате им все равно придется их вывести.

«Но потом придется уйти уже с позором», — добавил дипломат.

Кабулов также отметил, что пока рано говорить о договоренности между США и движением «Талибан» (запрещено в России) по графику ухода войск. В то же время он сообщил, что Москва готова помочь Вашингтону продвинуть процесс переговоров по этому вопросу.

Директор департамента подчеркнул, что Россия не прекращала контактов с талибами и намерена продолжить их с новым руководством политического офиса в Дохе. По его словам, без переговоров со всеми сторонами конфликта невозможно достичь успехов в его разрешении.

6 февраля представитель «Талибана» рассказал, что США пообещали членам движения вывести половину своих войск из Афганистана в период с начала февраля и до конца апреля текущего года. Эту информацию в Вашингтоне не подтверждали.

В январе американская делегация договорилась с талибами о принципах мирного соглашения. Отмечалось, что договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится c 2001 года.

Информация о возможном выводе американских войск из Афганистана появилась в конце 2018 года. Официального подтверждения она пока не получила.