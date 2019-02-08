В МИД прокомментировали ситуацию в Идлибе 

Москва не может позволить оставить в Сирии "заповедники" терроризма, рано или поздно с террористами там нужно покончить, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя обстановку в сирийском Идлибе.
"Там действительно много террористических элементов, счет идет на десятки тысяч. Меморандум о стабильности в идлибской зоне деэскалации, бесспорно, был важным достижением с точки зрения того, что мы ни в чем не отошли от нашей линии на безоговорочную и решительную борьбу с терроризмом. Одновременно мы учли, что мирное население ни в коем случае не должно пострадать", — сказал Вершинин в интервью российским СМИ.
"Идлиб — это последняя работающая из четырех созданных в 2017 году зон деэскалации. И с самого начала во всех своих договоренностям по зонам деэскалации мы писали главное — это временная мера. Это означает, что никто не собирается признавать эту зону таковой навсегда. Это значит, что мы ее считаем и будем считать неотъемлемой частью сирийского государства и сирийской территории. Это значит, что мы не можем позволить оставить на сирийской территории никаких нетронутых заповедников терроризма. Это значит, что мы открыто, в том числе президент России (Владимир Путин), говорили о том, что с терроризмом рано или поздно надо заканчивать", — добавил он.