МИД России выступил за диалог между курдами и Дамаском

«В Москве всегда рассматривали и продолжают рассматривать курдов как неотъемлемую часть сирийского народа. В этой связи мы принципиально поддерживаем налаживание диалога курдов с сирийскими властями в Дамаске», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что данный процесс «будет служить интересам обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии».

«Через эту призму мы рассматриваем и заявленное Вашингтоном намерение осуществить вывод американских подразделений с территории страны. Вновь хотела бы подчеркнуть, что в Москве исходят из того, что долгосрочное политическое урегулирование кризиса в Сирии требует учёта интересов всех этноконфессиональных групп сирийского общества, конечно включая курдов», — указала дипломат.

Как отметила Захарова, Россия считает, что сами сирийцы должны найти решение всех стоящих перед ними вызовов без давления и вмешательства извне.

Ранее в Белом доме заявляли о готовности обсудить с Россией вопросы безопасности курдов в Сирии.