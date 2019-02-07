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МИД России выступил за диалог между курдами и Дамаском 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия принципиально поддерживает налаживание диалога курдов с сирийскими властями в Дамаске, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Москве всегда рассматривали и продолжают рассматривать курдов как неотъемлемую часть сирийского народа. В этой связи мы принципиально поддерживаем налаживание диалога курдов с сирийскими властями в Дамаске», — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что данный процесс «будет служить интересам обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии».
«Через эту призму мы рассматриваем и заявленное Вашингтоном намерение осуществить вывод американских подразделений с территории страны. Вновь хотела бы подчеркнуть, что в Москве исходят из того, что долгосрочное политическое урегулирование кризиса в Сирии требует учёта интересов всех этноконфессиональных групп сирийского общества, конечно включая курдов», — указала дипломат.
Как отметила Захарова, Россия считает, что сами сирийцы должны найти решение всех стоящих перед ними вызовов без давления и вмешательства извне.
Ранее в Белом доме заявляли о готовности обсудить с Россией вопросы безопасности курдов в Сирии.
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Политика , Ближний Восток , Мария Захарова , МИД , Дамаск , Москва
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