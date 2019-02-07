Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15-16 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 15-17 февраля.
"Пятнадцатого-шестнадцатого февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве главы российской делегации примет участие в работе очередного 55-го заседания Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности", — сказала Захарова на брифинге.
По словам представителя МИД РФ, на конференции участники будут комплексно обсуждать проблемы безопасности на Ближнем Востоке, Арктике, на Балканах, в Черном море, тематику энерго— и кибербезопасности, вопросы контроля над вооружением.
"В частности, сейчас прорабатывается возможность для встреч, переговоров и контактов министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с рядом зарубежных представителей, безусловно включая, конечно, и страну, которая предоставляет свою площадку для этого форума — Германию. Запланирована встреча с министром иностранных дел ФРГ (Хайко Маасом — ред.)", — подчеркнула Захарова.