Лавров примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 15-17 февраля.

"Пятнадцатого-шестнадцатого февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве главы российской делегации примет участие в работе очередного 55-го заседания Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности", — сказала Захарова на брифинге.

По словам представителя МИД РФ, на конференции участники будут комплексно обсуждать проблемы безопасности на Ближнем Востоке, Арктике, на Балканах, в Черном море, тематику энерго— и кибербезопасности, вопросы контроля над вооружением.