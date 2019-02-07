«И в чем тут „подарок Путину“?» Политолог о заявлении Клинтон по ДРСМД

"Я думаю, это подарок Путину", — заявила Клинтон, выступая в Джорджтаунском университете. По ее словам, она бы нашла более дипломатичный подход к ситуации, поскольку прекращение действия какого-либо соглашения с Москвой без переговоров "увеличивает непредсказуемость".

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik предложил свое объяснение критики бывшего госсекретаря в адрес Трампа.

"Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре будущего года, но фактически подготовка к ним началась. Уже звучат заявления от возможных претендентов о намерении выдвинуть свои кандидатуры. Чета Клинтонов к ним вроде бы не относится. Но кто знает, может быть, Хиллари Клинтон еще не потеряла надежду взять реванш у Трампа", — сказал Юрий Светов.

Он напомнил, что до сих пор американские политики, в том числе из Демократической партии , не критиковали Трампа за его намерение выйти из ДРСМД.

"Ни республиканцы, ни демократы не критиковали его за выход из договора. По этому вопросу, судя по всему, у американской элиты сложился консенсус: в США переосмысливают свое отношение ко всем соглашениям по контролю за вооружениями, заключенным в предшествующую эпоху, и идет их последовательный демонтаж. И в чем тут "подарок Путину"? В том, что нашей стране придется прилагать усилия, чтобы нейтрализовать те потенциальные угрозы нашей безопасности, которые от этого (прекращения действия ДРСМД — ред.) возникнут? Я думаю, что в этом заявлении Клинтон трудно разглядеть какой-то другой смысл, кроме желания обострить внутриполитическую борьбу в США", — заключил Юрий Светов.

Второго февраля Дональд Трамп сообщил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет расторгнут через полгода, если Россия "не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор". В первую очередь речь идет о ракете 9М729. Хотя Москва не раз заявляла, что ее дальность не выходит за установленные рамки, и продемонстрировала ракету, также представив все данные по ней, Вашингтон продолжил требовать ее уничтожения.