Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав это "подарком" президенту РФ Владимиру Путину, сообщает издание The Hill.
"Я думаю, это подарок Путину", — заявила Клинтон, выступая в Джорджтаунском университете. По ее словам, она бы нашла более дипломатичный подход к ситуации, поскольку прекращение действия какого-либо соглашения с Москвой без переговоров "увеличивает непредсказуемость".
Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik предложил свое объяснение критики бывшего госсекретаря в адрес Трампа.
"Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре будущего года, но фактически подготовка к ним началась. Уже звучат заявления от возможных претендентов о намерении выдвинуть свои кандидатуры. Чета Клинтонов к ним вроде бы не относится. Но кто знает, может быть, Хиллари Клинтон еще не потеряла надежду взять реванш у Трампа", — сказал Юрий Светов.
Он напомнил, что до сих пор американские политики, в том числе из Демократической партии, не критиковали Трампа за его намерение выйти из ДРСМД.
"Ни республиканцы, ни демократы не критиковали его за выход из договора. По этому вопросу, судя по всему, у американской элиты сложился консенсус: в США переосмысливают свое отношение ко всем соглашениям по контролю за вооружениями, заключенным в предшествующую эпоху, и идет их последовательный демонтаж. И в чем тут "подарок Путину"? В том, что нашей стране придется прилагать усилия, чтобы нейтрализовать те потенциальные угрозы нашей безопасности, которые от этого (прекращения действия ДРСМД — ред.) возникнут? Я думаю, что в этом заявлении Клинтон трудно разглядеть какой-то другой смысл, кроме желания обострить внутриполитическую борьбу в США", — заключил Юрий Светов.
Второго февраля Дональд Трамп сообщил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет расторгнут через полгода, если Россия "не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор". В первую очередь речь идет о ракете 9М729. Хотя Москва не раз заявляла, что ее дальность не выходит за установленные рамки, и продемонстрировала ракету, также представив все данные по ней, Вашингтон продолжил требовать ее уничтожения.