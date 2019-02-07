Путин анонсировал создание научно-исследовательских центров

Президент России Владимир Путин рассказал, что в Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшее время начнут открывать научно-исследовательские центры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, центры необходимы для реализации общенациональных проектов. Речь идет о проектах по пространственному развитию России , а также по формированию новых механизмов экономического, научного и технологического роста.

Президент пояснил, что центры в первую очередь будут открывать в Сибири и на Дальнем Востоке, так как для социально-экономического развития этих регионов особенно необходима наука.

О новых научно-исследовательских центрах Путин рассказал на церемонии вручения премий молодым ученым. Он также сообщил, что для поддержки ученых власти запустили линейку грантов, стипендий и премий.

По итогам 2018 года лауреатами премии для молодых ученых стали Евгений Горлов Виктор Жарков , разработавшие метод дистанционного обнаружения взрывчатки, и Екатерина Гризанова, открывшая механизмы устойчивости насекомых-вредителей к бактериям.

Также премии был удостоен Вячеслав Дячук, открывший новые механизмы развития нервных систем у беспозвоночных и позвоночных, и Иван Оселедц, создавший вычислительные технологий решения многомерных задач физики, химии и биологии.