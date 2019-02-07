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Путин анонсировал создание научно-исследовательских центров 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин рассказал, что в Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшее время начнут открывать научно-исследовательские центры. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Путина, центры необходимы для реализации общенациональных проектов. Речь идет о проектах по пространственному развитию России, а также по формированию новых механизмов экономического, научного и технологического роста.
Президент пояснил, что центры в первую очередь будут открывать в Сибири и на Дальнем Востоке, так как для социально-экономического развития этих регионов особенно необходима наука.
О новых научно-исследовательских центрах Путин рассказал на церемонии вручения премий молодым ученым. Он также сообщил, что для поддержки ученых власти запустили линейку грантов, стипендий и премий.
По итогам 2018 года лауреатами премии для молодых ученых стали Евгений Горлов и Виктор Жарков, разработавшие метод дистанционного обнаружения взрывчатки, и Екатерина Гризанова, открывшая механизмы устойчивости насекомых-вредителей к бактериям.
Также премии был удостоен Вячеслав Дячук, открывший новые механизмы развития нервных систем у беспозвоночных и позвоночных, и Иван Оселедц, создавший вычислительные технологий решения многомерных задач физики, химии и биологии.
Комментарии1
Политика , Образование , Виктор Жарков , Евгений Горлов , Владимир Путин
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