Посольство России в США 2 февраля получило ноту о приостановке выполнения штатами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Второго февраля посольство России в Вашингтоне получило ноту государственного департамента США с официальным уведомлением о приостановке выполнения ДРСМД американской стороной, а также о реализации Соединенными Штатами права на выход из договора с задействованием для этого его статьи 15", — сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.