Рябков: МИД направил посольству США ноту с ответом на обвинения по ДРСМД

Сергей Рябков. МИД России направил посольству США ноту, в которой отвергаются обвинения в невыполнении Москвой ДРСМД, заявил замминистра иностранных дел РФ "В ответной ноте МИД России на американскую ноту, о которой я сказал, — а мы нашу ноту передали в посольство США 4 февраля — мы категорически отвергли голословные беспредметные утверждения о несоблюдении нами ДРСМД. Одновременно уведомили, что на период до возвращения США к неукоснительному соблюдению договора или до прекращения его действия Россия приостановит выполнение своих обязательств по нему", — заявил он на пресс-конференции. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.