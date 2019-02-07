Генконсул Японии на Сахалине не уверен, что хорошо понимает Россию

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Генконсул Японии Рюити Хирано признался в интервью РИА Новости , что спустя 11 лет работы в России до сих пор не уверен, что хорошо ее понимает. "Один японский дипломат, описывая сложность понимания России, написал: "Россия — это общество, в котором скручены истина и ложь, красота и уродство, насилие и поэзия, и всякий противоречивый элемент". Насколько я помню, раньше говорили: "Требуется пять лет для того, чтобы неправильно понять Советский Союз". Хотя я и работаю в России в общей сложности чуть больше 11 лет, не могу быть уверенным, насколько хорошо я понимаю ее", — сказал он. "Но даже в отрыве от того, понимаю я Россию или нет, могу сказать, что меня с ней связала судьба", — подчеркнул дипломат.