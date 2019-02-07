Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генконсул Японии на Сахалине не уверен, что хорошо понимает Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
Генконсул Японии Рюити Хирано признался в интервью РИА Новости, что спустя 11 лет работы в России до сих пор не уверен, что хорошо ее понимает.
"Один японский дипломат, описывая сложность понимания России, написал: "Россия — это общество, в котором скручены истина и ложь, красота и уродство, насилие и поэзия, и всякий противоречивый элемент". Насколько я помню, раньше говорили: "Требуется пять лет для того, чтобы неправильно понять Советский Союз". Хотя я и работаю в России в общей сложности чуть больше 11 лет, не могу быть уверенным, насколько хорошо я понимаю ее", — сказал он.
"Но даже в отрыве от того, понимаю я Россию или нет, могу сказать, что меня с ней связала судьба", — подчеркнул дипломат.
Последние новости
Медведев уволил главу "Автодора" Павел Климкин заявил об открытии "ящика Пандоры" из-за ситуации с Супрун Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
Политика , РИА Новости , Япония
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
В мире
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Юмориста затравили из-за предсказания смерти Децла
Шоу-бизнес
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение