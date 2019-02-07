«От одной копейки и выше»: в ПФР заявили о праве требовать возврата любой переплаты по пенсии

Пенсионном фонде России заявили, что вправе требовать возврата любой переплаты по пенсии, даже если это одна копейка.

Ранее СМИ сообщили о том, что ПФР в письме к пожилому человеку потребовал вернуть излишне выплаченные ему три копейки и приложил реквизиты для погашения заложенности.

«Законодательством не установлено ограничений в размере денежного эквивалента для применения понятия «излишне выплаченная сумма пенсии», таким образом, это может быть сумма от 1 копейки и выше», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Пенсионного фонда.

Там также указали на необходимость в соответствии с федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» осуществлять контроль за целевым расходованием средств фонда. В этой связи в случае излишне выплаченной суммы пенсии территориальный орган ПФР письменно уведомляет получателя о факте переплаты пенсии.