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«От одной копейки и выше»: в ПФР заявили о праве требовать возврата любой переплаты по пенсии 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Пенсионном фонде России заявили, что вправе требовать возврата любой переплаты по пенсии, даже если это одна копейка.
Ранее СМИ сообщили о том, что ПФР в письме к пожилому человеку потребовал вернуть излишне выплаченные ему три копейки и приложил реквизиты для погашения заложенности.
«Законодательством не установлено ограничений в размере денежного эквивалента для применения понятия «излишне выплаченная сумма пенсии», таким образом, это может быть сумма от 1 копейки и выше», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Пенсионного фонда.
Там также указали на необходимость в соответствии с федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» осуществлять контроль за целевым расходованием средств фонда. В этой связи в случае излишне выплаченной суммы пенсии территориальный орган ПФР письменно уведомляет получателя о факте переплаты пенсии.
«Из уведомления, размещенного в сети Интернет, следует, что территориальный орган ПФР действовал в соответствии с законодательством», — резюмировали в пресс-службе ПФР.
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Политика , Общество , Пенсионный фонд РФ , ИТАР-ТАСС
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