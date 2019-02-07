Медведев посетит посольство Китая в России

Эксперты отмечают, что такие визиты в последнее время случаются нечасто и указывают на особый характер двусторонних отношений.

"Мероприятие приурочено к 70-летию установления двусторонних дипломатических отношений и подчеркивает особый характер российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", — говорится в сообщении.

Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения в 1949 году. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза.

По словам ректора Дипломатической академии МИД России Евгения Бажанова, визит Медведева в посольство Китая подчеркивает важность партнерства с КНР.

"Это знаменательная дата — 70 лет, причем в отношениях с нашим великим соседом и с учетом того, что мы стратегические партнеры. Это демонстрация того, что мы очень близки и что для нас эти отношения очень важны. Конечно, такие визиты в посольства проходят нечасто", — сказал Бажанов РИА Новости.

Он отметил, что этот визит свидетельствует об уровне двусторонних отношений. "Если уйти в далекое прошлое, то, например, Хрущев часто посещал посольства разных стран. Последнее время, может быть, такое редко происходит, но в данном случае — это совершенно правильно и свидетельствует об уровне наших отношений", — полагает Бажанов.

Он напомнил, что руководство страны посещало посольство Китая в 1991 году во время визита на высшем уровне и ранее, довольно регулярно, в 50-е годы прошлого века.

Председатель российской части российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил РИА Новости, что 2019 год можно назвать знаковым для российско-китайских отношений, поскольку в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между странами.

"Россия и Китай продолжают укреплять взаимодействие на всех уровнях, в том числе активно развивается сотрудничество по линии бизнеса… Прошло награждение победителей премии "Немалый бизнес", организаторами которой выступили Минэкономразвития, аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и бизнес школа "Синергия". Один из бонусов, которые получат победители, — участие в бизнес-миссии в Китай. Очень многие российские компании заинтересованы в выходе на китайский рынок, и мы готовы им в этом помочь", — рассказал Титов.

"Кроме того, в июне в Харбине пройдет очередной российско-китайский форум малого и среднего предпринимательства. Я уверен, он станет стимулом для дальнейшего развития нашего делового сотрудничества", — добавил он.