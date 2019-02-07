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Крашенинников расскажет, какая Конституция нужна России 

Парламентская газета 46 минут назад
Из восьми конституций, которые были в России с 1918 года, самой правильной и нацеленной на реализацию прав людей, является Конституция 1993 года — это настоящий основной закон прямого действия, заявил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников. На 7 февраля в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина запланирована его лекция на тему: «Конституции XX века».
«Недавно мы отпраздновали 25-летие Конституции 1993 года. Но для студентов разных курсов, которые изучают, в частности, и конституционно право, я прочитаю лекцию, посвященную всем конституциям нашей страны, расскажу, как они готовились», — сказал Крашенинников.
Он напомнил, что семь из восьми конституций сегодня являются памятниками права, в которые полезно заглянуть не только юристам, но и всем интересующимся государственным и политическим устройством.
Слушатели узнают о роли каждой Конституции в нашем государстве, об их значении для дальнейшего развития страны, о соответствии провозглашаемых концепций реализуемым стратегиям и о поиске новых идей и подходов для развития общества и государства.
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Политика , Видео , Павел Крашенинников , Конституционный комитет Госдумы , Парламентская газета
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