Крашенинников расскажет, какая Конституция нужна России

«Недавно мы отпраздновали 25-летие Конституции 1993 года. Но для студентов разных курсов, которые изучают, в частности, и конституционно право, я прочитаю лекцию, посвященную всем конституциям нашей страны, расскажу, как они готовились», — сказал Крашенинников.

Он напомнил, что семь из восьми конституций сегодня являются памятниками права, в которые полезно заглянуть не только юристам, но и всем интересующимся государственным и политическим устройством.

Слушатели узнают о роли каждой Конституции в нашем государстве, об их значении для дальнейшего развития страны, о соответствии провозглашаемых концепций реализуемым стратегиям и о поиске новых идей и подходов для развития общества и государства.