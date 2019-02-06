Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро 

Lenta.ru 37 минут назад
Российское руководство начинает сомневаться в жизнеспособности режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Москва официально поддержала после начала политического кризиса в стране. Об этом со ссылкой на два близких к Кремлю источника сообщает Bloomberg.
По информации агентства, в Москве растет понимание того, что катастрофическое состояние венесуэльской экономики постепенно лишает Мадуро поддержки среди сограждан. Помимо этого, он может потерять военный ресурс, поскольку армия, по словам собеседников издания, не готова применять силу в отношении митингующих против президента.
Запад совершил роковую ошибку в Венесуэле
Также сообщается, что российские власти осознают, что у них остается мало рычагов на то, чтобы повлиять на ситуацию в Венесуэле: экономический кризис там настолько силен, что финансовой возможности исправить его у Москвы уже нет, а военная поддержка невозможна из-за территориальной удаленности южноамериканского государства.
То, что время играет не в пользу Мадуро, признает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «В случае обострения экономического кризиса настроения в обществе могут резко обернуться против него», — сказал он в беседе с Bloomberg.
В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали Россия, Иран и Турция, Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада, несколько государств Латинской Америки и более десяти стран Евросоюза.
Последние новости
Янукович объяснил свое свержение фразой «кинули как лоха» Кокорина и Мамаева оставили в «Бутырке» Путин поддержал краткосрочный безвизовый въезд в Россию
Комментарии32
Политика , Видео , В мире , Николас Мадуро , Владимир Джабаров , ЕС , Совет Федерации , Bloomberg , Венесуэла , Москва
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
«Союз» снова подвел Роскосмос
Наука и техника Статьи
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение