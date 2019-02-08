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Путин поручил охранять Януковича 

Lenta.ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По словам представителя Кремля, охрана бывшему украинскому лидеру была предоставлена по указу президента России Владимира Путина. Песков отметил, что соответствующий указ был подписан, когда Янукович въехал на территорию России, пребывая еще в статусе президента Украины.
При этом пресс-секретарь затруднился уточнить, какая именно структура охраняет экс-главу Украины.
Ранее в феврале Янукович, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что в последнее время ему поступает информация о готовящемся на него покушении. Он добавил, что подобные угрозы звучат и в адрес других украинских политиков.
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Политика , В мире , Украина , Виктор Янукович , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Интерфакс
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