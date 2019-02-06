В Петербурге задумались о собственной социальной карте

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил за создание социальной карты, благодаря которой горожане смогут узнать о положенных им льготах, сообщает «ТВ Санкт-Петербург».

«Я считаю, что должна быть социальная карта, где каждый четко знает о своих льготах. И этой картой можно воспользоваться. Потому что не все могут знать какие-то, что ему положено, но это ему и не надо, это должно беспокоить исполнительную власть», — сказал Беглов во время встречи с ветеранами Колпинского района.

Также он пообещал присутствующим разобраться с проблемой получения льготных лекарств. По его словам, финансирование этих целей было существенно увеличено.

Беглов уделил особое внимание народному бюджету и отметил, что с жителями города необходимо согласовывать абсолютно все важнейшие решения. Так, он предложил провести общественные слушания по поводу установки памятника детям войны в Колпино, и призвал предприятия поучаствовать в финансировании проекта.