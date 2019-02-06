Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что российские частные военные компании не занимаются охраной президента Николаса Мадуро.
У главы государства есть собственные охранники, сообщил посол, передает РИА «Новости».
В конце января западные СМИ сообщили, что представители так называемой ЧВК «Вагнера» занимаются охраной венесуэльского лидера.
Позднее стало известно, что источником этих сообщений является Евгений Шабаев, представляющийся председателем комитета Общероссийского офицерского собрания, атаманом казачьего общества «Ховрино».