«Порошенко осатанел»: Захарова объяснила бедность Украины

Украинские власти должны винить в своих экономических проблемах сами себя, а не Россию , считает спикер МИДа Мария Захарова . Она прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко , который заявил, что Россия «в один миг» закрыла свои рынки для украинской продукции. «Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости», отметила Захарова, обвинив его во вранье, и привела список разорванных по инициативе Киева двусторонних соглашений.

«Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости — в здравом уме так даже врать не получится», — написала в комментарии в фейсбуке спикер российского МИДа Мария Захарова.

Такую жесткую реакцию с ее стороны вызвали слова президента Украины Петра Порошенко, который обвинил Россию в экономических проблемах страны. В эфире телеканала ICTV он заявил, что на текущий низкий уровень благосостояния граждан повлияло то, что Россия «в один миг» закрыла рынки для украинских товаров.

«Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — сказал Порошенко.

В России рассчитывали на то, что остановится производство и миллионы безработных украинцев помогут сменить в стране власть, полагает украинский президент. Однако украинские власти нашли выход в виде зоны свободной торговли. В результате этого украинские товары вышли на рынок ЕС

Также, по словам Порошенко, Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ. Он считает, что на данный момент есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

«Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан», — сказал украинский президент, добавив, что макроэкономические данные демонстрируют, что «худшее уже позади».

Мария Захарова в своем комментарии напомнила, что в эти же дни, когда прозвучало заявление Порошенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отчитался о том, как идет прекращение связей с Россией. По словам «представителя киевского режима», было разорвано два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и еще три межрегиональных соглашения с Россией.

Когда было заявлено о том, что Украина разорвала несколько экономических соглашений с Россией, одно из которых — «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» от 15 мая 1992 год, в «порошенковском МИДе» пояснили, что указанные соглашения были «несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским Союзом», отметила Захарова.

Она также привела перечень разорванных по инициативе Петра Порошенко договоренностей о двустороннем сотрудничестве. В частности, в одностороннем порядке прекращено сотрудничество с Россией в военной сфере, в том числе по проектам «двойного назначения». Прекращена Программа экономического сотрудничества РФ и Украины на 2011-2020 гг.

«По приказу Порошенко» прекращена межотраслевая и производственная кооперация (самолеты «Антонов», судостроение, вертолетные двигатели и т.д.). Кроме того, в сентябре 2015 года Украина инициировала прекращение сотрудничества в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

«Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа», — резюмировала Мария Захарова.

Стоит также напомнить, что Украина первой начала вводить ограничительные меры в отношении ввоза на свою территорию российской продукции, а также ввела санкции против компаний и граждан РФ.

Россия также ввела запрет на ввоз с Украины пшеницы, подсолнечного масла, конфет, овощей, фруктов, пива, вина, тракторов, бумаги, турбин, мебели и других товаров. Как оценивало Минэкономразвития РФ , эти ограничения затронули около 10% импорта в РФ с Украины.

Но, несмотря на обмен санкционными ударами, Россия остается главным торговым партнером Украины.

«Что бы ни рассказывали, Россия является стратегическим торговым партнером. Это страна самая крупная по товарообороту», — говорил депутат Рады Евгений Мураев.

После введения взаимных ограничений в 2014 году товарооборот между Россией и Украиной обвалился, но начал постепенно восстанавливаться с 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между двух стран в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд

По данным РАНХиГС, в 2018 году Украина и Россия продолжили наращивать объемы торговли.

«Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером», — отмечается в материалах экспертов.

Разрыв двусторонних связей, потеря Крыма, военные действия и блокада Донбасса, а также экономическая политика властей привели к обнищанию населения.

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — заявляла в прошлом году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

По оценке Нацбанка Украины, в прошлом году ВВП страны вырос на 3,3%, прогноз на текущий год понижен с 2,9% до 2,5%.

«Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году», — говорится в сообщении регулятора.

Замедлению экономики будут способствовать также снижение урожая зерновых и постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли.