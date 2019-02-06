«Порошенко осатанел»: Захарова объяснила бедность Украины 

Украинские власти должны винить в своих экономических проблемах сами себя, а не Россию, считает спикер МИДа Мария Захарова. Она прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что Россия «в один миг» закрыла свои рынки для украинской продукции. «Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости», отметила Захарова, обвинив его во вранье, и привела список разорванных по инициативе Киева двусторонних соглашений.
«Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости — в здравом уме так даже врать не получится», — написала в комментарии в фейсбуке спикер российского МИДа Мария Захарова.
Такую жесткую реакцию с ее стороны вызвали слова президента Украины Петра Порошенко, который обвинил Россию в экономических проблемах страны. В эфире телеканала ICTV он заявил, что на текущий низкий уровень благосостояния граждан повлияло то, что Россия «в один миг» закрыла рынки для украинских товаров.
«Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — сказал Порошенко.
В России рассчитывали на то, что остановится производство и миллионы безработных украинцев помогут сменить в стране власть, полагает украинский президент. Однако украинские власти нашли выход в виде зоны свободной торговли. В результате этого украинские товары вышли на рынок ЕС.
Также, по словам Порошенко, Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ. Он считает, что на данный момент есть основания для оптимистического прогноза на будущее.
«Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан», — сказал украинский президент, добавив, что макроэкономические данные демонстрируют, что «худшее уже позади».
Мария Захарова в своем комментарии напомнила, что в эти же дни, когда прозвучало заявление Порошенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отчитался о том, как идет прекращение связей с Россией. По словам «представителя киевского режима», было разорвано два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и еще три межрегиональных соглашения с Россией.
Когда было заявлено о том, что Украина разорвала несколько экономических соглашений с Россией, одно из которых — «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» от 15 мая 1992 год, в «порошенковском МИДе» пояснили, что указанные соглашения были «несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским Союзом», отметила Захарова.
Она также привела перечень разорванных по инициативе Петра Порошенко договоренностей о двустороннем сотрудничестве. В частности, в одностороннем порядке прекращено сотрудничество с Россией в военной сфере, в том числе по проектам «двойного назначения». Прекращена Программа экономического сотрудничества РФ и Украины на 2011-2020 гг.
«По приказу Порошенко» прекращена межотраслевая и производственная кооперация (самолеты «Антонов», судостроение, вертолетные двигатели и т.д.). Кроме того, в сентябре 2015 года Украина инициировала прекращение сотрудничества в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.
«Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа», — резюмировала Мария Захарова.
Стоит также напомнить, что Украина первой начала вводить ограничительные меры в отношении ввоза на свою территорию российской продукции, а также ввела санкции против компаний и граждан РФ.
Россия также ввела запрет на ввоз с Украины пшеницы, подсолнечного масла, конфет, овощей, фруктов, пива, вина, тракторов, бумаги, турбин, мебели и других товаров. Как оценивало Минэкономразвития РФ, эти ограничения затронули около 10% импорта в РФ с Украины.
Но, несмотря на обмен санкционными ударами, Россия остается главным торговым партнером Украины.
«Что бы ни рассказывали, Россия является стратегическим торговым партнером. Это страна самая крупная по товарообороту», — говорил депутат Рады Евгений Мураев.
После введения взаимных ограничений в 2014 году товарооборот между Россией и Украиной обвалился, но начал постепенно восстанавливаться с 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между двух стран в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд
По данным РАНХиГС, в 2018 году Украина и Россия продолжили наращивать объемы торговли.
«Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером», — отмечается в материалах экспертов.
Разрыв двусторонних связей, потеря Крыма, военные действия и блокада Донбасса, а также экономическая политика властей привели к обнищанию населения.
«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — заявляла в прошлом году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.
По оценке Нацбанка Украины, в прошлом году ВВП страны вырос на 3,3%, прогноз на текущий год понижен с 2,9% до 2,5%.
«Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году», — говорится в сообщении регулятора.
Замедлению экономики будут способствовать также снижение урожая зерновых и постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли.