Венесуэла может сама решить внутренние проблемы, заявил посол в России

"Мы уважаем и ценим, что большинство стран выступают за то, чтобы мы могли решать проблемы внутри нашей страны. Нам не нужны ни США, ни Канада, ни другие страны, чтобы они решали наши проблемы", — заявил посол во время круглого стола на тему «Кризис в Венесуэле: пути мирного урегулирования».