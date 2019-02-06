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Венесуэла может сама решить внутренние проблемы, заявил посол в России 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Венесуэле не нужно посредничество США или Канады для решения внутренних проблем, заявил посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
"Мы уважаем и ценим, что большинство стран выступают за то, чтобы мы могли решать проблемы внутри нашей страны. Нам не нужны ни США, ни Канада, ни другие страны, чтобы они решали наши проблемы", — заявил посол во время круглого стола на тему «Кризис в Венесуэле: пути мирного урегулирования».
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо. Президент Николас Мадуро назвал его марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Политика , В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , РИА Новости , Венесуэла , Канада , Москва
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